Calendasco, linee più potenti anti black out: “Lavori da oltre mezzo milione di euro”

Oltre cinque chilometri di nuovi conduttori per scongiurare le interruzioni dell’energia elettrica che, in occasione della grande nevicata di fine 2020 e del maltempo delle scorse settimane, hanno creato disagi nelle località di Boscone Cusani e nelle frazioni limitrofe. Il progetto di e-Distribuzione, concordato con l’amministrazione comunale di Calendasco, è già pronto e il cantiere partirà entro l’estate. Permetterà di sostituire tutti i conduttori della tratta Santimento-Boscone, che saranno di nuova tecnologia e più resistenti ad eventi meteorologi estremi.

Non solo: un altro importante intervento è in programma per il 2022 e riguarda il capoluogo di Calendasco, dove sarà realizzata una nuova linea interrata, telecontrollata dalla cabina già presente sul territorio, per contro-alimentare l’abitato e quindi garantire la fornitura dell’energia anche in caso di guasti alla linea principale. “I due cantieri porteranno ad un investimento rilevante, di oltre mezzo milione di euro – spiega il sindaco Filippo Zangrandi – e seguono il potenziamento della linea elettrica portato a termine nelle scorse settimane in località Molino Frati”.