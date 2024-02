Calendasco, prelievi in aumento al centro “ Gatti”: 35 richieste a settimana

Da quando è stato attivato – il 1 maggio del 2021 – il centro prelievi “Pietro Gatti” di Calendasco non ha mai avuto un attimo di pausa, per raccogliere le continue richieste degli abitanti del paese. E così anche il 2023 appena concluso ha fatto registrare il segno “più” davanti ai numeri della attività: in dodici mesi, infatti, i prelievi sono aumentati dell’11% rispetto al 2022.

Nell’anno scorso, il centro – ricavato nei locali dell’ex farmacia accanto alle scuole – ha registrato 1572 accessi per altrettanti prelievi, una media di circa 35 richieste alla settimana. “Sono numeri che testimoniano l’importanza che ha assunto questo servizio sanitario di prossimità, attivo ogni martedì dalle 7 alle 8.30 del mattino e fortemente voluto dall’amministrazione” sottolinea il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi.

“Un grosso ringraziamento va agli operatori della Pubblica Assistenza Croce Bianca per la loro professionalità nella gestione del centro e alla farmacia Mollica che, con grande disponibilità, si occupa delle prenotazioni e delle consegne dei referti. Senza dimenticare, poi, il gruppo di volontari della Protezione Civile di Calendasco per il fondamentale supporto all’attività”.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’