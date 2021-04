Controlli anti-Covid, 60 persone multate in una settimana. Chiuso un locale

Nell’ultima settimana, cioè dal 12 al 18 aprile, sono state 1.395 le persone fermate a Piacenza dalle forze dell’ordine nell’ambito dei controlli anti-Covid: di queste, 60 sono state sanzionate (29 solo nel weekend). Nello stesso periodo sono stati invece 68 gli esercizi commerciali ispezionati. Uno di loro è stato chiuso in via provvisoria per alcune irregolarità. Per i controlli sono stati impiegati 1.265 uomini, che hanno eseguito 592 servizi.

Dall’8 marzo 2020 e sino alla giornata di ieri, 18 aprile 2021, sono state controllate 125.268 persone e 7.474 esercizi commerciali: in totale sono state sanzionate 4.101 persone e 89 esercizi commerciali.