Travo, dal fantacalcio ecco un aiuto per l’acquisto di una nuova ambulanza

Per la nuova ambulanza, arriva anche l’aiuto del “Fantacalcio”: a Travo, il gruppo di ragazzi appassionati di calciomercato e partite virtuali ha deciso di raccogliere una quota a favore della Pubblica Assistenza e Soccorso “Valtrebbia”, associandosi con l’Avis di Perino per contribuire all’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso.

La somma è stata donata venerdì scorso alla sede della Pubblica travese da due rappresentati del gruppo del Fantacalcio – Marco Bertarelli e Luca Tagliaferri – con il presidente dell’Avis di Perino, Andrea Armani.

Resta sempre valida la possibilità di donare per sostenere l’acquisto del nuovo importantissimo mezzo di soccorso: si può donare al conto corrente alla Credit Agricole di Travo intestato a “Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia Odv” (l’Iban è IT07 C0623 0654 8000 0000 743931) indicando nella causale “Donazione per acquisto nuova ambulanza”. Sarà rilasciata una ricevuta per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.