La piacentina Ines Prazzoli compie 101 anni: la casa di riposo le dedica una festa

Sempre sui campi, con la schiena piegata sotto il sole. Dopo una vita passata a rimboccarsi le maniche in campagna, insieme alla famiglia, l’altro giorno la piacentina Ines Prazzoli ha raggiunto un importante traguardo: i 101 anni d’età. Un momento speciale, festeggiato da tutta la casa di riposo “Sereni Orizzonti” in strada Agazzana, di cui è ospite da qualche tempo. Grande emozione per Prazzoli, nata nel 1920 a San Giorgio: gli operatori e gli anziani della struttura (tutti vaccinati contro il Covid) le hanno dedicato un lungo applauso, dopo un buffet con tramezzini, spumante e torta di compleanno.

