Ragazza in bilico sulla ringhiera del balcone salvata dall’intervento della polizia

Un residente l’ha scorta mentre, con le gambe nel vuoto, sedeva lungo la ringhiera di un balcone al terzo piano di un palazzo lungo Stradone Farnese. Preoccupato dal fatto che la ragazza sembrava avere l’aria sconvolta, l’uomo ha subito allertato la polizia: sul posto sono accorse due volanti, assieme al 118 e ai vigili del fuoco. Dopo che il custode ha fornito le chiavi dell’appartamento, alcuni agenti sono quindi entrati all’interno dell’abitazione, muovendosi con discrezione, hanno individuato la stanza con il balcone sul quale si trovava la giovane.

La ragazza, una studentessa di 20 anni di origini straniere, è stata quindi tratta in salvo e affidata alle cure dei sanitari. Il commissario Paolo Verdecchia ha poi elogiato gli agenti delle volanti affermando che “l’intervento, svolto in maniera rapida e professionale, ha consentito di mettere in salvo una ragazza da una situazione pericolosa”.