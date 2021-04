Rissa a colpi di bastone e taglierino ai giardini di via Negri: due feriti

Serata molto movimentata oggi, sabato 24 aprile, all’interno dell’area verde di via Negri. Stando alle ricostruzioni, improvvisamente, e per cause ancora da accertare, si è innescata una rissa tra due bande di giovani di nazionalità straniera che, dopo aver fatto volare parole grosse, sono passati alle vie di fatto. Sono addirittura comparsi un bastone e un taglierino: il bilancio è di due feriti lievi. Si tratta di un ragazzo di un ragazzo di 23 anni che ha rimediato alcune bastonate in diverse parti del corpo, l’altro è un 18enne che ha rimediato alcuni fendenti con l’arma da taglio che ha raggiunto il ragazzo alla schiena. Entrambi sono comunque stati giudicati in condizioni non gravi. Sul posto gli uomini della Questura che hanno avviato le indagini del caso.

