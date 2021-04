Gli rubano l’auto ma la incrocia in strada e lancia l’allarme: 36enne nei guai

Dovrà rispondere dell’accusa di ricettazione la donna di 36 anni che ieri, sabato 24 aprile, è stata sorpresa alla guida di una Renault Clio risultata rubata. Il fatto è accaduto a Castelvetro nei pressi di un noto centro commerciale: la segnalazione ai carabinieri di Fiorenzuola è giunta dal legittimo proprietario del mezzo che, a Cremona, dopo aver incrociato casualmente la vettura con la 36enne alla guida, ha immediatamente allertato i militari. La pattuglia del Radiomobile di Fiorenzuola in pochi minuti ha intercettato l’automobile e, dopo aver verificato i documenti della donna e del mezzo, hanno appurato come effettivamente la macchina fosse stata oggetto di furto. La 36enne, residente a Cremona, è stata condotta in caserma e successivamente denunciata alla Procura della Reupubblica di Piacenza. L’automobile è stata invece restituita al legittimo proprietario.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà