Aree verdi alla Farnesiana ripulite da un piccolo esercito di volontari

Armati di rastrelli, guanti protettivi e pettorine d’ordinanza, hanno raccolto in due ore ben venti sacchi di immondizia: dentro tanti mozziconi, bottiglie di vetro, lattine, cannucce e plastiche varie, ma anche diverse mascherine. A ripulire le aree verdi della Farnesiana ci hanno pensato i giovani volontari di Croce Rossa e di Legambiente Piacenza. L’iniziativa è nata da una sollecitazione della Cri che ha messo a disposizione una ventina di volontari per una sorta di “Puliamo il mondo” collegato – seppur con qualche giorno di ritardo – con la Giornata della Terra celebrata lo scorso 22 aprile. La pulizia dell’area dei Giardini del Sole è arrivata fino alle aree verdi in via Caduti sul Lavoro.

IL SERVIZIO COMPLETO DI BETTY PARABOSCHI SU LIBERTA’ IN EDICOLA