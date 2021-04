“Ritorno in zona gialla? Splendida la colazione al tavolo”: 300 risposte social

Com’è il ritorno in zona gialla? Una semplice domanda che, nel giro di poche ore, ha scatenato le reazioni dei piacentini. L’input è stato lanciato dalla pagina satirica “Piacenza Memes” su Instagram, raccogliendo centinaia di risposte – oltre 300. Una sorta di sondaggio tra i nostri concittadini, insomma, sull’allentamento delle misure anti-Covid.

Ecco alcuni messaggi condivisi dagli utenti. “Caffè in tazzina prima del lavoro e pranzo con un amico: pioggia non ti temo”, o ancora “Siamo spaesate, potersi sedere al tavolo è davvero strano”. Un piacentino riassume il suo calendario da zona gialla: “ape” al lunedì, martedì, mercoledì, e poi al giovedì, venerdì e sabato. Qualcuno esulta per il “ritorno al calcetto“, altri aspettano un momento altrettanto atteso: “Lo stadio”. E a prevalere, ovviamente, è la voglia di sedersi al tavolo con un piatto caldo: “Prima cena dopo mesi a Piacenza…”.