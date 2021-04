“Discarica a cielo aperto e scarso decoro nel vallo delle mura di Piacenza”

Una piccola discarica a cielo aperto nel vallo della mura tra via Tramello e via Campagna. E’ quanto segnalato da alcuni piacentini, che – mentre passeggiavano nello spazio verde – si sono imbattuti in diversi rifiuti abbandonati tra i rami e le sterpaglie, come teloni rotti e confezioni di plastica. “Bisogna ripulire questo angolo di città, è una questione di decoro urbano”, chiedono i cittadini.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI