Nuovi marciapiedi in tre zone di Podenzano: “Più sicurezza per l’utenza debole”

Arrivano i marciapiedi in tre zone del comune di Podenzano. Con un finanziamento regionale di 319mila euro erogato dalla Regione Emilia Romagna attraverso il programma straordinario di investimenti per le aree più colpite dalla prima ondata epidemica, il Comune di Podenzano realizzerà marciapiedi pedonali in tre tratti del comune, in via Papa Giovanni XXIII, a Gariga e a Maiano. Il Comune contribuirà con oltre 35mila euro.

L’utenza debole, i pedoni, saranno così messi in sicurezza. E’ di 200 metri il tratto di Maiano, compreso tra la pista ciclabile e la rotatoria zona Conad; è di 300 metri il tratto di via Papa Giovanni XIII, tra l’inizio del marciapiede esistente la ciclabile proveniente da Gariga; è di 360 metri il marciapiede che sarà realizzato partendo dalla rotatoria Gariga-Turro che si collega con la pista ciclabile esistente all’altezza di via Donizetti di Gariga.

