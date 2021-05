Borgotrebbia, la giunta Barbieri ci riprova: progetto per il nuovo asilo

Nel 2017 era fallita la corsa a un finanziamento regionale, mentre nel 2018 il tentativo di un project financing era naufragato per mancanza di manifestazioni di interesse. Adesso la giunta Barbieri ci riprova: l’obiettivo è quello di realizzare il nuovo asilo nido di Borgotrebbia, partecipando a uno specifico bando del ministero dell’Interno. E l’ambizione è di portare a casa anche i fondi per potenziare il polo dell’infanzia nell’area della scuola elementare Carella di via Labò dove già un asilo è presente. Per ciascuno dei due progetti, il Comune dovrà aggiungere una compartecipazione del 20% su tre milioni statali.

La scadenza per la presentazione delle idee è il 21 maggio e ne è richiesto l’inserimento nel piano delle opere pubbliche 2021, per questo la pratica sarà nell’agenda del consiglio comunale il 17 maggio. La notizia è stata data ieri (3 maggio) in consiglio comunale, su input della minoranza.