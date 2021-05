Gossolengo, auto urta e fa cadere due ciclisti: uno è in condizioni serie

Sono serie, ma non corre pericolo di vita, le condizioni di uno dei due ciclisti urtati poco prima delle 10.00 da un’auto lungo strada Agazzana, poco prima di Gossolengo.

Per cause in corso di accertamento, la vettura ha stretto i due contro il guard rail a lato della carreggiata, probabilmente toccandoli con lo specchietto facendoli cadere rovinosamente.

Le condizioni di un uomo di 49 anni sono sembrate subito molto serie: sul posto l’auto infermieristica del 118, ambulanza della Croce Rossa, quella della pubblica assistenza Sant’Agata e l’elisoccorso da Parma. Fortunatamente la situazione si è rivelata meno pesante, anche se il ciclista ha riportato un trauma cranico importante ed è stato portato all’ospedale di Piacenza.

Meno gravi le condizioni dell’amico, che se l’è cavata con qualche escoriazione e un enorme spavento.

Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge e regolare il traffico.