Sicurezza: tre nuove telecamere sorvegliano il deposito delle bici in stazione

Tre telecamere sorvegliano il deposito delle biciclette in stazione a Piacenza. A farlo sapere è stato il sindaco Patrizia Barbieri in un post su Facebook nel quale ha ricordato la possibilità di ritirare il badge per gli abbonati.

“Deposito biciclette in stazione più sicuro e attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – scrive il sindaco -. Gli abbonati del deposito biciclette possono ritirare gratuitamente, nello stesso deposito presso la stazione ferroviaria di Piacenza, un badge che consentirà l’accesso al parcheggio delle biciclette 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il deposito è stato reso più sicuro grazie ad un impianto di videosorveglianza con 3 nuove telecamere.

Per chi non fosse ancora abbonato, ricordo che i nuovi abbonamenti al deposito bici possono essere sottoscritti da lunedì al venerdì dalle ore 6 alle ore 15.30 e il sabato dalle 6.30 alle 13.30”.