Via sbarre e fioriere, a Bobbio arrivano le telecamere della Ztl. In funzione a fine mese

Contrada porta Nova, contrada dei Donati e contrada dell’Ospedale. La nuova Zona a traffico limitato (Ztl) di Bobbio inizia da qui. “Ma a dire la verità non cambia quasi nulla rispetto al passato”, precisa il sindaco Roberto Pasquali, mentre tecnici e operai sono al lavoro per installare le nuove telecamere e la segnaletica. “Prima c’era una sbarra, una fioriera ormai rovinata e in disuso, a segnalare la Zona a traffico limitato. Oppure c’erano delle transenne anche esteticamente non adeguate. Adesso ci sono le telecamere, come negli altri borghi, e ovviamente potranno fotografare chi fa il furbo negli orari stabiliti”. Ci saranno ovviamente pass specifici per chi ha necessità di passare, come le persone con disabilità.

