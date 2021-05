Defibrillatori per le pattuglie di Metronotte Piacenza: partita la raccolta fondi

E’ ufficialmente partita la raccolta fondi per realizzare il progetto “Vigiliamo il cuore della tua città“, il cui obiettivo è equipaggiare 27 pattuglie di Metronotte Piacenza con defibrillatori semiautomatici, mettendole in condizione di prestare immediato soccorso in caso di arresto cardiaco improvviso.

Un progetto pilota in Italia, promosso da “Progetto Vita” in collaborazione con Metronotte Piacenza. Le 27 pattuglie di vigilanza si inseriscono nella rete dei 1.064 defibrillatori già esistenti sulla rete di Piacenza e provincia, la città più cardioprotetta d’Europa. Le pattuglie saranno allertate e coordinate dalla Centrale Operativa 118 tramite la app regionale “DAE RespondER”, entrando così a fare parte della già esistente rete del soccorso in caso di arresto cardiaco.

La raccolta fondi (il cui scopo è quello di raccogliere almeno 35mila euro) sarà promossa durante l’iniziativa della Placentia Half Marathon che si terrà a Piacenza oggi, domenica 9 maggio, e sarà parte di questo importante evento sportivo, di cui Progetto Vita da anni è partner.

Tra i testimonial dell’iniziativa anche Elio, storico fondatore del gruppo musicale “Elio e le Storie Tese”.

LA PIATTAFORMA PER LE DONAZIONI