Giardino di via Ottolenghi, defibrillatore rimosso dal Comune per manutenzione

Storia a lieto fine e curiosa quella del defibrillatore di via Ottolenghi a Piacenza. Non era stato rubato, ma rimosso per manutenzione. Il prezioso strumento salvavita era stato tolto dal Comune per la periodica sistemazione.

L’allarme è nato a causa dell’assenza di un cartello informativo che indicasse la rimozione temporanea per manutenzione. Questo ha portato molti cittadini a credere che si trattasse di un furto e a lanciare l’allarme.

Il defibrillatore verrà correttamente riposizionato nei prossimi giorni nella sua teca all’ingresso dei giardini.