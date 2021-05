Soccorso alpino ed elicottero dei vigili del fuoco per trarre in salvo una 71enne

E’ stato necessario l’intervento di una nutrita squadra del Soccorso Alpino Monte Alfeo con dieci tecnici e di una dei vigili del fuoco giunta sul posto a bordo dell’elicottero “Drago” decollato da Bologna , per trarre in salvo una donna di 71 anni di Piacenza che oggi, domenica 9 maggio, è rimasta infortunata durante un’escursione in località Filippazzi, nel comune di Perino, sul monte Gonio. La donna, che transitava in compagnia del marito e del figlio, ha riportato la frattura della caviglia a causa di una caduta: impossibilitata a muoversi e vista la zona parecchio impervia, è stato lanciato l’sos e così si è immediatamente mobilitato il Saer. Una volta raggiunta la 71enne, gli uomini del soccorso alpino hanno imbragato la ferita e hanno consentito così il prelievo attraverso il verricello del velivolo: la donna è stato condotta successivamente all’ospedale di Piacenza per le cure del caso.

