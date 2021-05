Benemerenza civica al “generalissimo” Santamaria: “Fiero del Sistema Piacenza”

L’ospedale da campo realizzato in due settimane, gli alloggi di San Polo messi a disposizione di chi non poteva rientrare a casa dopo il Covid, il centro vaccinale all’ex Arsenale e il supporto alla campagna vaccinale. Ma anche, in epoca prepandemica, l’apertura delle aree militari al pubblico per coinvolgere la società civile come in occasione del Raduno degli Alpini nel 2019: l’impegno del mondo militare piacentino per la comunità ha portato il maggiore generale Sergio Santamaria a ricevere la civica benemerenza “Piacenza Primogenita d’Italia”.

Il riconoscimento al maggiore generale Santamaria, originario di Napoli e a Piacenza da tre anni, è stato consegnato nel salone monumentale di Palazzo Gotico dal sindaco Patrizia Barbieri insieme ai rappresentanti della Consulta degli studenti, alla presenza di numerose autorità. Il 10 maggio 1848 Piacenza fu la prima città a chiedere l’annessione al Regno d’Italia.

“Mio padre diceva che senza la gratitudine non si va da nessuna parte – ha dichiarato con emozione il generale – questo premio non è alla mia persona ma alle Istituzioni. Il complimento migliore che ho ricevuto arrivava dall’ex questore Pietro Ostuni che mi ha definito ‘uomo dello Stato’ e per me è motivo di orgoglio. Sono fiero di aver conosciuto questa comunità così laboriosa. Condivido questo premio con le istituzioni di questa città perché hanno saputo rimboccarsi le maniche e il ‘sistema Piacenza’ è stato riconosciuto anche a Roma. Sono onorato di aver servito questo territorio e di dirigere il Polo di Mantenimento Pesante Nord”.

Il generale ha chiesto un applauso per il personale civile del Polo di Mantenimento. “Il loro impegno – ha affermato – è andato oltre il normale lavoro. Hanno trasformato l’emergenza in motivazione”.

Il direttore dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, nel ringraziare il generale ha rivelato il soprannome “generalissimo” con il quale gli addetti ai lavori definiscono Santamaria. Il generale ha definito “una garanzia” il generale Francesco Figliuolo, al vertice della struttura commissariale per la pandemia. Ad accogliere Santamaria è stato il picchetto degli alpini piacentini. Al generale è stato consegnato “per affetto e amicizia” anche un manifesto con le foto più significative della sua esperienza piacentina.

Per il generale Santamaria sono gli ultimi mesi a Piacenza, in estate infatti, lascerà la nostra città per un nuovo incarico.

BENEMERENZA CIVICA AL GENERALE SERGIO SANTAMARIA