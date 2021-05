“Di notte il mio piazzale diventa parcheggio abusivo di chi frequenta la moschea”

Di giorno impianto di rifornimento del carburante, di sera parcheggio abusivo. Accade in strada Caorsana dove il piazzale davanti al distributore di benzina di Marco Piccoli tutte le sere cambia faccia. E diventa un posteggio. La segnalazione arriva proprio da lui e da Confesercenti, che da tempo si fa portavoce delle richieste del benzinaio.

“Tutte le sere nel piazzale davanti al mio impianto vengono parcheggiate diverse macchine – fa notare l’esercente – sono soprattutto i frequentatori della moschea dietro l’impianto a posteggiarla: capita praticamente tutte le sere e il venerdì, che è giorno di preghiera, anche di più. Per me è un problema perché le auto non possono essere parcheggiate sul piazzale: in primis c’è un problema di sicurezza, ma ci sono anche le difficoltà dei clienti che fanno fatica a entrare per fare rifornimento”.

“Come associazione, noi già da tempo stiamo segnalando questa anomalia – fa notare il vicedirettore di Confesercenti Fabrizio Samuelli – non ci rivolgiamo a tutti i frequentatori della moschea, alcuni dei quali fra l’altro mi risulta siano proprio clienti del distributore di strada Caorsana ma a quelli che occupano con l’auto uno spazio che non è autorizzato. E non lo è in primis per ragioni di sicurezza”.