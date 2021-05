Ruba capi di abbigliamento e aggredisce il titolare del negozio: arrestato 42enne

Deve rispondere dell’accusa di rapina un 42enne pregiudicato, arrestato dai carabinieri di Piacenza in flagranza di reato.

L’uomo aveva rubato alcuni capi di abbigliamento in un negozio di via Farnesiana a Piacenza ma all’arrivo alle casse, il sistema antitaccheggio ha suonato. Il proprietario dell’esercizio è quindi intervenuto e ha avuto una colluttazione con il 42enne che lo ha minacciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato l’uomo. Nello zaino aveva un giubbotto del valore di 32,90 euro e una maglia del costo di 15.90 euro ed è stato trovato in possesso di una tenaglia e due tronchesi. La refurtiva è stata riconsegnata al titolare. L’arresto è stato convalidato.