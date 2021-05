Solidarietà, dal Rotary Valli Nure e Trebbia 5mila euro per aiuti agli anziani

Il Rotary Valli Nure e Trebbia, in collaborazione con il Distretto 2050, ha donato 5mila euro per aiutare gli anziani delle alte valli in stato di necessità a sostenere i costi dei servizi di trasporto gestiti dall’Unione montana Valli Trebbia e Luretta e dall’associazione Amici del Volontario di Farini. Sono infatti stati donati 2.500 euro all’Unione montana Valli Trebbia e Luretta e 2.500 euro all’associazione Amici del Volontario di Farini, somme che consentiranno di garantire i trasporti per le visite specialistiche, per esami o cure a quegli anziani che non sono in grado di sostenerne i costi. La cifra è stata raccolta tra i soci del Rotary Club Valli Nure e Trebbia e grazie ad un contributo del Distretto 2050, l’area di cui fa parte il Club.

I “maxi-assegni” sono stati consegnati dalla presidente del Rotary Club Nure e Trebbia, Andreina Cavanna, insieme ai soci Carlo Caltagirone, Antonella Restori e Daniele Merlerati, nelle mani di Roberto Pasquali, presidente dell’Unione montana, e del coordinatore della CRI sede di Farini, Angelo Zanellotti, della vicepresidente e della segretaria dell’associazione Amici del volontario, Pinetta Picca e Sara Guglieri.