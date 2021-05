Fenomeno della matematica, Maurizio in finale ai campionati nazionali

Sarà il giovane Maurizio Vasanti a rappresentare Sarmato – assieme ad un’altra quarantina di studenti piacentini della sua età – alla finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici dell’Università Bocconi di Milano: lo studente sarmatese, che frequenta la 1 media, ha superato tutte le selezioni e ora sfiderà i “matematici” di tutta Italia.

In un’edizione particolare dei campionati matematici – svolti tutti online a causa dell’emergenza sanitaria Covid – nella categoria C1 (che comprende i ragazzi di prima e seconda media), Maurizio si è guadagnato il penultimo atto della sfida (resta infatti ancora la finale internazionale) dopo aver superato i quarti di finale che si sono svolti lo scorso 27 marzo e ai quali hanno partecipato otto ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Castelsangiovanni e Sarmato. Alla semifinale del 24 aprile, invece, è riuscita a spuntarla soltanto il sarmatese: dopo aver risolto in modo corretto tutti gli otto esercizi proposti nel tempo record di un’ora, 11 minuti e 22 secondi, si è posizionato al settimo posto in classifica e si è così guadagnato un posto per la finale nazionale, che si svolgerà a settembre a Milano.

