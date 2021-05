Insegnanti volontari, a Sarmato lezioni extra per gli studenti in crisi

Difficoltà a comprendere una materia di studio? Ora, per gli studenti sarmatesi, l’aiuto può arrivare dal vicino di casa, da un amico o da qualche esperto laureato. Tutto merito del progetto “ApprofondiMenti” che il Comune di Sarmato ha appena lanciato per aiutare i ragazzi in difficoltà con lo studio, dalla prima media fino alla quinta superiore: circa una ventina di cittadini sarmatesi – laureati, ex insegnanti o comunque esperti di varie discipline – sono pronti a dare una mano oltre alle comuni lezioni, con incontri completamente gratuiti.

La novità vede la felice congiunzione di tre realtà del paese: il Comune, lo Spazio Giovani e la parrocchia. D’ora in avanti, chi ha bisogno di qualche “ripetizione” può telefonare al numero340-2845757 e comunicare la materia più ostica, per poi essere indirizzato al volontario “esperto” in questione, che organizzerà incontri – ora online, in futuro forse in presenza – per approfondire.

