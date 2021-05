Val Trebbia, agricoltori esasperati alla Regione: “Troppi danni dagli animali”

Una ventina di aziende agricole di Bobbio, Coli, Corte Brugnatella e Travo hanno scritto alla Regione Emilia Romagna a causa dei danni provocati da caprioli, cinghiali e cervi, ma anche istrici e lupi, danni che in alcuni casi hanno dimezzato il raccolto. Gli agricoltori esasperati, per la prima volta si sono messi tutti insieme per bussare alla porta della Regione e dire che così non si va avanti.

“Eppure i nostri prodotti sono tutti di assoluta qualità, d’eccellenza, il nostro foraggio è ricercato per le sue proprietà nutritive – spiegano -. Insomma il mercato c’è, ma poi dobbiamo magari dire ai clienti “Ci spiace, non abbiamo più nulla causa caprioli”. Quello è il nostro reddito, noi col lavoro ci viviamo”.

