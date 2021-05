Rivergaro, auto esce di strada e si ribalta nel canale: conducente ferito

Pare abbia fatto tutto da solo il conducente dell’auto che nel pomeriggio di oggi, sabato 15 maggio, si è ribaltata in un canale dopo aver perso il controllo lungo la strada Cementi Rossi all’altezza della località Stoppa, a Rivergaro. La persona al volante è stata subito soccorsa dai sanitari, che l’hanno trasportata all’ospedale di Piacenza. E’ in condizioni serie ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

