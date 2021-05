Entro una settimana Castel San Giovanni avrà il suo nucleo di Protezione civile

A Castel San Giovanni, dieci volontari hanno risposto all’appello a formare un nucleo di Protezione civile pronto ad intervenire in caso di emergenze: il gruppo sarà operativo nel giro di una settimana. Nella sede del Coc, centro operativo comunale deputato a coordinare le operazioni di protezione civile, è partito il primo corso di formazione che consentirà di avere volontari preparati in caso di emergenze. Il nucleo sarà operativo già da sabato prossimo, e cioè una volta che si saranno concluse le 14 ore di formazione base, secondo quelle che sono le linee guida dettate dalla Regione Emilia Romagna. L’appello era partito da Stefano Orsi, referente per la zona di Castel San Giovanni dei volontari del Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza (Rnre), che sarà anche il referente del neonato gruppo.

I DETTAGLI SU LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI