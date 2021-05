Sbanda e si schianta nel canale: guardia giurata in condizioni serie

Versa in condizioni serie, ma non è fortunatamente in pericolo di vita la guardia giurata che, nella serata di domenica 16 maggio, è rimasto vittima di un pauroso incidente lungo la strada Provinciale 40. Tra Tuna e Casaliggio, nel comune di Gazzola, l’auto di servizio di Sicuritalia, affrontando una semicurva, ha sbandato prima di terminare nel canale di scolo ai margini della carreggiata. L’uomo è riuscito, nonostante la presenza dell’acqua, ad uscire autonomamente dall’abitacolo prima di essere raggiunto dai soccorritori del 118. Dopo le prime cure prestate sul posto, un’ambulanza della Sant’Agata di Rivergaro ha condotto il ferito per le cure del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Piacenza e i carabinieri di Rivergaro.

