Controlli anti-Covid, a Piacenza 45 persone multate nell’ultima settimana

Nell’ultima settimana, vale a dire dal 10 al 16 maggio, a Piacenza sono state 45 (su un totale di 1.225 cittadini controllati) le persone multate dalle forze dell’ordine, impegnate a garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Ottantuno, invece, gli esercizi commerciali ispezionati: in questo senso non sono state elevate sanzioni.

Gli uomini mandati in campo dalla prefettura per i controlli sono stati 1.269, mentre i servizi sono stati 596.

Nel solo fine settimana del 15 e 16 maggio, sono state controllate 378 persone e 29 attività o esercizi commerciali, e accertate tre sanzioni a carico di cittadini.

Dall’8 marzo 2020 sino al 16 maggio 2021 sono state controllate in questa provincia 130.395 persone e 7.771 esercizi pubblici e commerciali: nell’ambito di questa attività sono state sanzionate 4.253 persone, 95 gestori di esercizi commerciali (disponendo in 24 casi la chiusura provvisoria) e denunciate 11 persone per violazione della quarantena disposta dall’Ausl.

“I dati dei contagi – si legge in una nota della prefettura – lasciano intravedere una discesa della curva epidemiologica ma ciò non deve far abbassare la guardia; essenziale resta il senso di responsabilità che ognuno di noi deve continuare ad avere nelle attività quotidiane e nei contatti interpersonali. Riappropriarsi della nostra vita è possibile grazie ai vaccini e al costante impegno di tutti: usare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento e l’igiene sono doveri di solidarietà per tutti”.