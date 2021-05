Provincia, 12 milioni di euro in tre anni per interventi straordinari a ponti e viadotti

Ammontano a quasi 12 milioni di euro i fondi che la Provincia destinerà nel triennio 2021-23 al programma straordinario di manutenzione di ponti e viadotti di sua competenza nel territorio piacentino. Si tratta di soldi provenienti dal Governo e dalla Regione, che l’ente di via Garibaldi utilizzerà per interventi di messa in sicurezza o di rifacimento di strutture già esistenti.

L’iter prevede l’invio entro fine maggio dell’elenco delle opere al Ministero dei Trasporti e infrastrutture, il quale provvederà alla eventuale autorizzazione entro 90 giorni.

Si tratta di interventi frutto dalle analisi delle criticità e dello stato di degrado dei manufatti, anche in relazione alla necessità di adeguamento sismico, e dalle quali sono stati determinati, oltre agli interventi, anche le eventuali limitazioni al carico e al traffico.

Sei gli interventi previsti nell’anno in corso, per un totale di 3,5 milioni; sette nel 2022 per 4,5 milioni; 2 nel 2023 per 3,5 milioni.

Si tratta di una programmazione soggetta ad autorizzazione ministeriale e non ancora definitiva, per la quale la Provincia ha preparato una proposta alternativa in considerazione della ottimizzazione delle risorse economiche a disposizione per ogni annualità. Inoltre sono stati previsti ulteriori interventi di riserva.

Ecco gli interventi nel dettaglio:

IL DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI