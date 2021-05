Solidarietà a Podenzano, con “Dona una spesa” raccolti 22 quintali di prodotti

Sono stati 2.215 i chili di prodotti di prima necessità che Croce Rossa di Podenzano e Caritas parrocchiale hanno raccolto nella giornata di sabato 15 maggio, in tre supermercati del paese, Conad e Coop. La generosità e la solidarietà anche in questo caso sono state più forti delle difficoltà economiche che tanti stanno vivendo in questo momento.

Nei supermercati Conad di Podenzano si è tenuta l’iniziativa “Dona una spesa” promossa da Conad Centro Nord in collaborazione con Csv Emilia, gestita dai volontari di Croce Rossa sede di Podenzano, in particolare dalle ormai conosciutissime Sweet Girls, che hanno deciso di donare alla Caritas tutto ciò che sarebbe stato raccolto, cioè prodotti alimentari, per la casa e per l’igiene personale. Al supermercato Coop si è svolta l’iniziativa “gemella”, denominata “Dona la spesa” promossa da Coop Alleanza 3.0 con i volontari di Caritas. Due iniziative indipendenti che hanno coinciso nella data, ma il cui scopo era quello di aiutare le famiglie in difficoltà. 33 sono le famiglie che si rivolgono costantemente alla Caritas di Podenzano. Tra il 2020 e i primi mesi del 2021 sono state distribuite oltre 700 borse viveri.