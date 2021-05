Livello del fiume troppo alto e maltempo: posticipato lo svaso della diga di Boschi

Doveva iniziare ieri, 18 maggio, lo svuotamento della diga di Boschi, a Salsominore di Ferriere, ma è stato posticipato per ragioni di sicurezza a causa del livello troppo alto del fiume e del maltempo. Il cantiere per sostituire la paratoia di fondo danneggiata (operazione che ha sollevato nei giorni scorsi accese polemiche e proteste) è quindi al momento stoppato, si riparlerà del suo via nei prossimi giorni, quando il meteo si sarà stabilizzato. Quando ci saranno le condizioni, si procederà a svuotare parte dell’invaso per circa dieci giorni. La durata totale del cantiere è di cinque mesi. Valore 800mila euro.

