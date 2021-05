Al mercato contadino il riso di Africa Mission per aiutare Caritas e Uganda

Da piazza Duomo un aiuto per l’Uganda, ma anche per la Caritas di Piacenza. È questo il senso della campagna di Focsiv e Coldiretti “Abbiamo riso per una cosa seria” che è tornata in piazza Duomo all’interno del mercato contadino. Uno stand con i pacchetti di riso Coldiretti è stato allestito e per tutta la mattina di venerdì 21 maggio i rappresentanti di Coldiretti e Africa Mission Cooperazione e Sviluppo hanno dato informazioni sulla vendita solidale del riso della filiera degli agricoltori italiani: “Siamo contenti di poter proporre ancora questa campagna ai piacentini – evidenzia il direttore di Africa Mission Carlo Ruspantini insieme a Elisabetta Dordoni – i proventi del riso sono destinati al Training Centre di Alito, in Uganda, dove abbiamo trasformato un ex lebbrosario in una scuola di agribusiness con annessa fattoria per formare ragazzi inattivi e che hanno abbandonato la scuola. Ma non solo: come l’anno scorso, infatti la campagna potrà anche dare una mano al Centro Caritas “La Giara” legato alla comunità pastorale 8 di cui fa parte anche la parrocchia di Santa Franca guidata da don Maurizio Noberini, fra l’altro presidente di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo. Chi vuole può fare un’offerta e, anziché portarsi a casa il pacco di riso, destinarlo alla dispensa del Centro “La Giara” che aiuta diverse famiglie numerose del territorio”. Tornando a piazza Duomo, ad affiancarsi alla campagna è stata anche la festa a tema di Campagna Amica che vede protagoniste, per questo mese, la frutta e la verdura tipiche della dieta mediterranea.

