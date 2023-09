Messa in ricordo di don Vittorione domani in Duomo con il vescovo Cevolotto

Sarà il vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto a presiedere la messa in ricordo di don Vittorione sabato 2 settembre alle 18.30 nella Cattedrale cittadina. La celebrazione si inserisce nell’ambito delle commemorazioni del 29esimo anniversario della scomparsa di don Vittorio Pastori, fondatore di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo: monsignor Cevolotto ha dato la sua disponibilità a ricordare don Vittorione e il suo impegno per il Movimento. Del resto proprio qualche mese fa il vescovo era sceso in Uganda con i collaboratori e i volontari di Africa Mission alla scoperta dei percorsi di solidarietà che sostengono un cammino di sviluppo e attenzione agli ultimi portato avanti dal Movimento da 51 anni.

La messa in Cattedrale tuttavia non sarà l’unica celebrazione in ricordo di don Vittorione che si svolgerà a Piacenza: domenica infatti alle 10.30 nella chiesa di Santa Franca don Maurizio Noberini, presidente di Africa Mission, celebrerà una messa. Altre commemorazioni sono previste alla rasa di Varese, Urbino, Procida, Cornuda, Bucciano, Treviso e in Uganda, a Kampala e Moroto, dove Africa Mission ha le sue sedi