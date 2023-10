Volontariato in Uganda: l’esperienza di Elena e Luigi alla “Settimana del dono”

“Se ho da mangiare, ho anche la possibilità di essere in pace con gli altri”. Non ricorre a metafore Vincenzo Tabaglio, docente di Agronomia dell’università Cattolica di Piacenza, mentre introduce l’incontro su “Il dono della pace: progettare la convivenza”, fra gli ultimi della “Settimana del dono” organizzata dall’ateneo cittadino.

“Cosa c’entra l’agricoltura e l’economia con la pace e la convivenza? – esordisce Tabaglio davanti a una vasta platea di studenti – c’entra tanto se pensiamo alla capacità dell’agricoltura e della pastorizia di mettere d’accordo le società”.

Tra i tanti incontri promossi per questa Settimana del Dono c’è anche quello con Luigi Ruggiero ed Elena Capasso che durante l’estate hanno svolto un’esperienza di volontariato in Uganda e per la precisione ad Alito, dove Africa Mission Cooperazione e Sviluppo gestisce una scuola di agribusiness e una fattoria. “Non siamo nuovi allo spirito di servizio, ma scendere in Uganda ci ha permesso di mettere assieme la nostra anima di volontari con quello che facciamo nella vita – spiega Capasso – è stata un’opportunità a livello professionale e umano”.

