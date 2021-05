Monopattini rubati ritrovati grazie al gps: due uomini denunciati per ricettazione

All’interno delle loro abitazioni i carabinieri hanno trovato due monopattini elettrici: il primo sottratto a una società di noleggio, il secondo di proprietà di un giovane che ne aveva denunciato il furto in questura. Nei guai sono finiti due uomini di 46 e 29 anni, entrambi denunciati per ricettazione dai militari di Castel San Giovanni e dal Radiomobile della compagnia di Piacenza.

La mattina del 18 maggio, un dipendente della società di noleggio di monopattini elettrici “Bit Mobility” ha denunciato ai carabinieri di Piacenza il furto di un mezzo. Il sistema di geolocalizzazione installato sul monopattino, segnalava la sua presenza a Castel San Giovanni. Sul posto si è quindi recata una pattuglia: il mezzo è stato individuato all’interno di un’abitazione grazie all’impulso inviato da un’applicazione aziendale che, con l’emissione di un suono, ha fatto scattare l’allarme installato sul monopattino. I militari hanno così recuperato il mezzo, restituendolo al dipendente della società. Dopodiché hanno denunciato un 46enne, disoccupato, con alcuni precedenti penali, per ricettazione. L’uomo ha infatti riferito di aver ricevuto il monopattino un’ora prima da persone ignote.

Il giorno seguente, la sezione Radiomobile della compagnia di Piacenza ha denunciato per ricettazione un giovane di 29 anni, nato in Marocco e residente a Pontenure, con alcuni precedenti penali. I militari hanno accertato che in via Marinai d’Italia a Piacenza, ignoti avevano asportato un monopattino elettrico di proprietà di un giovane di 22 anni nato in Ecuador, che il giorno stesso ne aveva denunciato il furto in Questura.

Il mezzo di locomozione è stato individuato a Pontenure nel cortile della casa dove risiede il 29enne.