Veggioletta, le lamentele dei residenti: “Auto sfrecciano e mancano cestini per i rifiuti”

La carenza di contenitori per la raccolta differenziata nella zona della Veggioletta, in particolare nelle vie Guicciardini, Reggi e Machiavelli dove sono presenti anche aree verdi, è stata segnalata al Comune da alcuni abitanti che hanno lamentato il riversamento dell’immondizia nei giardini dove sono state trovate anche bottiglie rotte. Inoltre gli abitanti possessori di cani hanno lamentato il disagio di dover portare le deiezioni canine fino al proprio domicilio a causa della mancanza di un numero adeguato di cestini. Il Comune ha fatto sapere ai cittadini che al momento non è possibile aumentare il numero di contenitori per la raccolta differenziata in quanto il servizio di gestione e di raccolta dei rifiuti urbani è in fase di nuova aggiudicazione ma ha aggiunto che il nuovo servizio prevede l’implementazione dei contenitori.

Nelle stesse vie Guicciardini e Reggi alle quali si aggiunge via Pirandello, i cittadini hanno lamentato anche la notevole velocità con le quali le auto sfrecciano pericolosamente a qualsiasi ora del giorno. I residenti chiedono che vengano presi provvedimenti.