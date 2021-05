Colto in flagranza di reato mentre vende cocaina in via Borghetto: arrestato 26enne

Un arresto per spaccio è stato compiuto nella sera di venerdì 21 maggio dalla sezione narcotici della squadra mobile della questura di Piacenza, poco prima del coprifuoco. Si tratta di un albanese di 26 anni, colto il flagranza di reato nella zona di via Borghetto, che da tempo era tenuto sotto controllo perché la polizia riteneva che avesse avviato una attività di smercio di sostanze stupefacenti. E’ stato pizzicato mentre vendeva una dose di cocaina a una piacentina di 40 anni. L’uomo, incensurato, aveva addosso 5 dosi di cocaina per un totale di 4 grammi. E’ stato arrestato e condotto nella camera di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima.

