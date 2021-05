Tragedia Mottarone, anche due residenti di Castel San Giovanni tra le vittime

Ci sono purtroppo anche due residenti nel Piacentino tra le vittime della tragedia del Mottarone dove oggi, domenica 23 maggio, la cabina della funivia è precipitata provocando la morte di 13 persone oltre al ferimento di due bambini che versano in gravi condizioni. SI tratta di una coppia che risiede a Castel San Giovanni: Roberta Pistolato e Angelo Vito Gasparro, di 40 e 45 anni. Entrambi originari di Bari, Roberta Pistolato era un medico in servizio per l’Ausl di Piacenza. Proprio oggi, la giovane ha compiuto 40 anni: proprio per celebrare la giornata speciale, la coppia aveva deciso di regalarsi una gita sul Lago Maggiore prima della tragedia. La cabina, stando alle ricostruzioni, è precipitata in seguito alla rottura di uno dei cavi di traino, avvenuta nel punto più alto prima della stazione d’arrivo. Tra le vittime ci sono anche alcuni minori.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà