Liscia o gassata: installato a Borgonovo il distributore gratuito di acqua pubblica

E’ stato inaugurato a Borgonovo il distributore di acqua pubblica. La struttura, posizionata in Piazza Garibaldi, vicino ai giardini pubblici, è stata presentata dal Sindaco del Comune di Borgonovo Pietro Mazzocchi e dal responsabile iReti Acque Potabili Piacenza, Stefano Mussi.

L’impianto è alimentato dall’acqua dell’acquedotto e può distribuire gratuitamente due differenti tipologie di acqua: gassata e naturale, entrambe refrigerate. L’erogazione avviene mediante rubinetti dotati di sensori elettronici: basta avvicinare la bottiglia al punto di erogazione per prelevare l’acqua. Il nuovo distributore permette ai cittadini non solo di bere acqua di qualità del pubblico acquedotto gestito da Iren, ma anche di incidere notevolmente sulla produzione dei rifiuti, riducendone la quantità.

“E’ un intervento in cui l’Amministrazione crede da tempo. A causa dei vincoli di bilancio che l’Ente ha avuto negli ultimi anni, solo oggi siamo riusciti a vedere la realizzazione del progetto – ha sottolineato il Sindaco Pietro Mazzocchi -. Ci siamo spesi perché anche a Borgonovo ci fosse la possibilità di bere l’acqua del pubblico acquedotto sia per dare un aiuto in termini economici ai cittadini, sia soprattutto per evitare il continuo uso di plastica con il conseguente impatto sull’ambiente. Abbiamo invitato all’inaugurazione una scuola che è rappresentata dai bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola materna. I bambini sono i migliori testimoni per sensibilizzare gli adulti verso una nuova cultura di cura dell’ambiente”.

Con l’entrata in funzione del distributore di Acquapubblica di Borgonovo, ad oggi sono 29 i distributori di acqua pubblica presenti sul territorio della provincia di Piacenza.