Marsaglia, nasce un percorso vita lungo il Trebbia: idea nata dagli studenti

Sono stati gli studenti della scuola primaria di Marsaglia a proporre al sindaco Mauro Guarnieri di creare un “percorso vita” direttamente sul lungo Trebbia, un itinerario sportivo cioè articolato in diverse tappe. Proposta fatta e già accolta, come annunciano dalla stessa scuola: “Abbiamo incontrato nei giorni scorsi il sindaco Guarnieri direttamente lungo la passeggiata sul fiume”, spiegano studenti e docenti. “Con sorpresa, abbiamo scoperto che il Comune aveva le nostre stesse intenzioni e il nostro progetto diventerà realtà. Saranno così garantiti il restauro e l’ingrandimento del parco giochi. Ma non solo. Saranno anche installati i cartelli che incentiveranno l’attività fisica all’aperto”.

