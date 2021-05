Sicurezza sul lavoro, i sindacati: “Serve un grande patto per la salute”

“Lo abbiamo visto in queste settimane come infortuni e morti sul lavoro siano un tema che riguarda da vicino tutti, anche la provincia di Piacenza”. Per questo, nell’ottica di una mobilitazione nazionale, i sindacati Cgil, Cisl e Uil si sono radunati oggi sotto la prefettura per rivendicare “un grande patto per la salute e la sicurezza sul lavoro. I rappresentanti dei lavoratori sono disponibili – aggiungono – tendere all’obiettivo zero infortuni è strategico per lo sviluppo del Paese e del territorio”.

