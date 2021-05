Anche il Mazzini di Piacenza tra i vincitori del concorso Unicef “#Convenzione30”

C’è anche l’istituto Mazzini di Piacenza tra le 26 scuole italiane premiate oggi, giovedì 27 maggio, nell’ambito del concorso Unicef “#Convenzione30: a te la parola”, appuntamento che rientra nelle celebrazioni dei 30 anni dalla ratifica da parte dell’Italia della “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Le 26 scuole vincitrici fanno riferimento alle province di Ravenna, Lecco, Piacenza, Trapani, Bologna, Vibo Valentia, Sondrio, Ancona, Perugia, Lecce, Messina, L’Aquila, Potenza, Frosinone, Catania, Siracusa, Benevento, Brindisi, Mantova, Trento, Brescia, Reggio Emilia.

“In questi 30 anni, la Convenzione è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti, nel nostro Paese e oggi vogliamo celebrarla insieme a loro. La Convenzione ha contribuito a cambiare la percezione sull’infanzia e l’adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo e introducendo per la prima volta il concetto del bambino come titolare di diritti” – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’Unicef Italia. – Come Unicef – ha proseguito – ringraziamo tutte le scuole e gli studenti che hanno partecipato al concorso e il Ministero dell’Istruzione per aver sostenuto questo progetto e per la proficua collaborazione che ci vede impegnati da anni nelle scuole in tutta Italia.”