Torna la Mini-maratona Pedibus: solidarietà ai bimbi di Siria e Turchia

Domenica 7 maggio si correrà la 26° edizione della Placentia Half Marathon, la mezza maratona della nostra città che rappresenta per i piacentini uno degli appuntamenti sportivi più importanti e partecipati.

Il comitato organizzatore e il Comune di Piacenza, tramite il Ceas Infoambiente e in accordo con l’ufficio scolastico regionale, ambito territoriale di Parma e Piacenza, propongono – come da tradizione – la Minimaratona Pedibus, un’iniziativa parallela rivolta alle bambine e ai bambini delle scuole primarie e dell’infanzia e alle loro famiglie.

Tutte le scuole statali e paritarie di Piacenza e provincia sono invitate a partecipare al minipercorso nell’ambito della grande Half Marathon, coinvolgendo e facendosi rappresentare da insegnanti, alunni e famiglie intere su un tracciato che si snoda per circa circa 2 chilometri fra il Pubblico Passeggio e l’Arena Daturi.

Ogni scuola potrà inviare il numero di partecipanti per classe, secondo le indicazioni ricevute, entro il 31 marzo. I docenti hanno solo compiti organizzativi e durante la

minimaratona i bambini saranno sotto la responsabilità dei genitori o dei familiari/amici accompagnatori.

Il pettorale dei bambini potrà essere personalizzato con disegni e/o slogan e sarà indossato durante la camminata. In adesione alla campagna regionale “Siamo nati per camminare”, che questo anno è dedicata alla scuola come centro della nuova mobilità sostenibile e sicura, il titolo proposto è “Leggiamo la città camminando”.

Compatibilmente con la situazione sanitaria, verrà riproposto il tradizionale concorso artistico che premia i disegni più creativi realizzati sui pettorali che le bambine e i bambini vorranno spontaneamente consegnare all’arrivo.