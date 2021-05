“Platani malati”: al via la rimozione in via Maculani e viale Malta

Necessaria la rimozione di alcuni alberi malati in via Maculani e viale Malta. A seguito delle analisi in corso di effettuazione sull’intero patrimonio arboreo cittadino, è stata accertata una malattia in stato avanzato su alcuni platani, che “costringe alla loro rimozione per evitare l’aggravarsi di problemi strutturali e di sicurezza per i passanti”, comunica l’amministrazione comunale. “Come stiamo facendo in diverse zone della città, e ultimamente in via Palmerio e viale Malta – puntualizza l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi – interverremo anche in questo caso non solo con la sostituzione delle piante che verranno rimosse, ma con un più complessivo piano di interventi per la riqualificazione e valorizzazione di tutto il patrimonio arboreo cittadino”.

