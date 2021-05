Bettola, la piscina cambia gestione ma un’altra società non ci sta e fa ricorso

La piscina di Bettola ha un nuovo gestore, ma i dissapori con il precedente non sono finiti. Una delle società sportive che avevano manifestato interesse per la gestione dell’impianto bettolese, la “Nuotatori Milanesi ssd”, annuncia di aver presentato ricorso all’Anac (autorità nazionale anticorruzione) e probabilmente farà ricorso anche al Tar per essere stata esclusa dalla procedura che avrebbe portato all’affidamento della struttura.

“La manifestazione di interesse da parte della Nuotatori Milanesi ssd – si legge nella determina – porta la firma di Roberto Del Bianco, già legale rappresentante e comunque persona strettamente collegata al precedente gestore Lombardia Nuoto ssd, con cui i rapporti contrattuali sono stati risolti anticipatamente mediante scrittura privata ed atto di transazione il 4 dicembre 2020″.

