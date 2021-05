“Grazie dottor Luigi”. I pazienti ringraziano lo storico medico Politi

I pazienti del dottor Luigi Politi, storico medico di famiglia di Castel San Giovanni prossimo alla pensione, hanno voluto salutarlo e ringraziarlo pubblicamente per il lungo servizio svolto. Lo hanno fatto affiggendo alcuni manifesti alle vetrate del suo studio, in centro città.

“Durante la pandemia – dicono i pazienti che hanno affisso i manifesti sulle vetrate dello studio – quando eravamo chiusi in casa, affacciandoci alle finestre per uscire dal nostro isolamento forzato spesso lo vedevamo passare con la sua inconfondibile Peugeot 107 rossa. Pensavamo: il dottore c’è, e questo bastava a tranquillizzarci perché sapevamo che in caso di bisogno il dottor Politi sarebbe arrivato. Se – dicono ancora i pazienti del dottor Politi – non fosse stato mosso da una vera vocazione che lo ha spinto ad andare ben oltre l’adempimento formale delle sue funzioni professionali, non si sarebbe creata quella relazione fiduciaria che ha consentito a noi di affidargli la cura delle nostre vite”.