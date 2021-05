Strade asfaltate e nuove telecamere: più sicurezza a Vigolzone

Sempre più sicurezza nel comune di Vigolzone. Sono state installate 9 nuove telecamere ambientali dislocate nelle frazioni e nel capoluogo e sono già in funzione. Sono inoltre terminate le asfaltatura del secondo stralcio del programma di interventi di riqualificazione generale della viabilità comunale urbana ed extraurbana pianificato dal Comune.

Le 9 telecamere sono state acquistate dal Comune di Vigolzone per un totale di 20mila euro e si aggiungono alle circa 40 già installate negli anni sul territorio dalle amministrazioni che si sono succedute e nell’ambito del progetto di videosorveglianza dell’Unione Valnure Valchero. L’intervento ha uno scopo preventivo e di sicurezza. Le telecamere potranno infatti essere un deterrente per gli atti vandalici per esempio o di abbandono dei rifiuti. Ma serviranno anche per individuare gli autori di eventuali atti incivili o di reati.

Riguardo alle asfaltature, sono stati messi in sicurezza tratti di strade nelle zone collinari, Follazza di Albarola, Bicchignano, ponte Rio Spettine, Fulcini, Roncolazzo, Luzzano, Torrazzo. E’ stata inserita in questo stralcio anche via Falcone, che si trova nel capoluogo, perché particolarmente dissestata. La spesa è stata di circa 115mila euro.