Giornali scolastici: oggi in omaggio con Libertà le otto pagine di “L’eco di Giulia”

Prosegue oggi con l’inserto di 8 pagine de “L’eco di Giulia” l’appuntamento con la pubblicazione dei giornali scolastici su Libertà.

La redazione del Liceo Colombini di Piacenza si concentra sulla vita scolastica dell’istituto, sulle tantissime iniziative pensate per gli studenti non solo all’interno delle mura scolastiche, ma anche al di fuori, grazie alle collaborazioni con tanti enti del territorio.

Nelle parole dei giovani e numerosissimo redattori ci sono anche le esperienze vissute durante l’anno scolastico: chi si è impegnato nel mondo sportivo a livello professionale, chi ha deciso di entrare a far parte di un’associazione di volontariato, chi scoperta la passione del giornalismo e della scrittura prosegue su questa strada con incontri e concorsi a livelli nazionale. Anche le interviste, le poesie e i racconti in prima persona dei ragazzi rappresentano una parte fondamentale della voce della redazione.

